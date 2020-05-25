В Сочи арестовали блогера за вымогательство денег у предпринимателя

СОЧИ, 25 мая. /ТАСС/. Центральный районный суд Сочи на два месяца арестовал блогера Вахтанга Езугбая, обвиняемого в вымогательстве денег у одного из местных предпринимателей в обмен на компрометирующее видео, сообщили ТАСС в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

"Центральный районный суд Сочи удовлетворил ходатайство следователя и поместил его (блогера Вахтанга Езугбая - прим. ТАСС) под стражу на срок до 22 июля включительно. Он обвиняется по ч. 2 ст. 163 УК РФ ("Вымогательство"). Он осуществил видеозапись компрометирующего характера в отношении предпринимателя из Сочи и за нераспространение данного видео требовал деньги", - сказал собеседник агентства.

Вахтанг Езугбая является представителем общественного движения "Сочинская коммуна".