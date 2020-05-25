СК возбудил уголовное дело после взрыва газа в жилом доме в Казани

КАЗАНЬ, 25 мая. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после взрыва бытового газа в квартире жилого дома в Казани. Об этом в понедельник журналистам сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Татарстану.

"В результате хлопка бытового газа, произошедшего в квартире одного из домов по улице Волгоградской города Казани, пострадала 30-летняя женщина. В настоящее время она госпитализирована. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности")", - говорится в сообщении.

Сообщение о взрыве газа в квартире жилого дома на улице Волгоградской поступило в понедельник в 06:40 мск. По данным Главного управления МЧС России по Татарстану, инцидент произошел в трехкомнатной квартире на последнем этаже пятиэтажного дома. Взрыв не привел к пожару, однако поврежденными оказались оконная и балконная рама, а на несущей стене появились трещины.