Суд взыскал более 54 тыс. рублей с жены полковника Захарченко за разбитую машину МВД

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Замоскворецкий суд Москвы взыскал с гражданской супруги экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко Марины Семыниной более 54 тыс. рублей за ущерб, который она причинила в результате ДТП автомобилю полиции. Это следует из судебного решения, с текстом которого ознакомился ТАСС.

"Исковые требования ФКУ "Главный центр административно-хозяйственного и транспортного обеспечения МВД России" к Семыниной о взыскании ущерба и возмещении судебных расходов удовлетворить. Взыскать с Семыниной в пользу ФКУ ущерб в размере 52 847 рублей. Взыскать с нее также в бюджет Москвы государственную пошлину в размере 1 785 рублей", - сказано в документе.

Семынина попала в ДТП, нарушив требование ПДД о соблюдении дистанции. В результате аварии она повредила автомобиль МВД РФ. После этого ведомство прислало ей претензию с требованием компенсации ущерба, однако она была оставлена без ответа, после чего ФКУ обратилось в суд.

Дмитрий Захарченко был задержан и арестован в сентябре 2016 года. Ему были предъявлены обвинения в воспрепятствовании производству предварительного расследования (ст. 294 УК РФ) и получении двух взяток в особо крупном размере (ст. 290 УК РФ). Пресненский суд Москвы 10 июня 2019 года приговорил его к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 117,99 млн рублей, лишив звания полковника, госнаград и права занимать руководящие должности в госорганах в течение двух лет. В октябре прошлого года Мосгорсуд смягчил ему приговор на полгода. В доме гражданской жены Захарченко были проведены обыски, на ее счет в банке ВТБ, где находились 20 млн рублей, а также на нежилое помещение площадью 2,5 тыс. кв. м, сдаваемое в аренду, был наложен арест. Ранее стало известно, что Семынина переехала на постоянное жительство в США.