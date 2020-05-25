Следствие предъявило обвинение мужчине, захватившему отделение банка в центре Москвы

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Следствие предъявило обвинение приезжему из Нижневартовска Алексею Барышникову, который захватил отделение "Альфа-банка" на Земляном Валу в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Хамовнического районного суда, куда поступило ходатайство об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

"В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Алексея Барышникова, обвиняемого по ст. 206 УК РФ ("Захват заложника")", - сказал представитель суда.

В минувшую субботу днем мужчина ворвался в отделение банка на улице Земляной Вал. Он заявил, что банк заминирован, и взял в заложники шесть человек, пятерым из которых удалось самим выйти из отделения. В ходе штурма подозреваемый был задержан, заложник освобожден. Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, мужчина находился в неадекватном состоянии. Никакого взрывного устройства или его муляжа у него при себе не было. Ему 34 года, он уроженец Нижневартовска. В ходе допроса после задержания Барышников вину признал и сказал, что его целью был захват заложников. При этом мужчина толком так и не смог объяснить мотив своего поступка. На вопрос следователя он ответил, что хотел узнать правду, что с ним происходит. Ранее он был дважды судим за угон и разбой, в Москве работал грузчиком.

Как ранее сообщила ТАСС представитель ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова, подозреваемому назначена психолого-психиатрическая экспертиза для проверки психического здоровья. По ее словам, при захвате заложников внятных требований Барышников не выдвигал.

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