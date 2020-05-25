В Петербурге возбудили дело из-за хищения денег по нацпроекту "Демография" в спортшколе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено по итогам прокурорской проверки спортивной школы в Красносельском районе Санкт-Петербурга, где обнаружено фиктивное зачисление детей в группы, сообщила пресс-служба городской прокуратуры.

"Материалы прокурорской проверки направлены в следственные органы. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями")", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

По данным прокуратуры, сотрудники спортивной школы хотели создать видимость улучшения показателей работы и сами составляли заявления от имени родителей с просьбами зачислить детей в группы. Для обучения таких детей выделялись деньги по нацпроекту "Демография", которые были похищены сотрудниками школы.

"В ходе проверки установлены факты злоупотребления должностными полномочиями на общую сумму более 920 тыс. рублей", - отметили в ведомстве.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей.