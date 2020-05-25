Источник: причиной перестрелки на юге Москвы стал бизнес-конфликт в ритуальной сфере

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Причиной перестрелки на автостоянке возле ЖК "Ясный" на Каширском шоссе в Москве, по предварительным данным, стал бизнес-конфликт между двумя фирмами, оказывающими услуги в ритуальной сфере. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"По предварительным данным, в конфликте участвовали две конкурирующие фирмы в сфере ритуальных услуг, в том числе лица, которые были неофициально трудоустроены в этих фирмах и не числились в рядах их работников. Они решили выяснить отношения в стиле 1990-х годов", - сказал собеседник агентства.

Общее число участников перестрелки устанавливается. В конфликте участвовали жители Москвы и Оренбургской области. По свидетельству очевидцев, перестрелка велась не менее 20 минут.

В воскресенье вечером на территории автостоянки рядом с ЖК "Ясный" произошла перестрелка. Ее участники скрылись на нескольких автомобилях. Для их розыска был объявлен план "Перехват". Следственный комитет по подозрению в совершении этого преступления задержал троих подозреваемых, еще более 15 участников и очевидцев конфликта были допрошены.

По предварительным данным, стрельба велась из травматических пистолетов и, предположительно, из охотничьих ружей "Сайга" и "Вепрь". Всего были ранены два человека. Главное следственное управление СК по Москве возбудило уголовное дело по трем статьям УК РФ - ч. 3 ст. 30 ст. 105 ("Покушение на убийство"), ст. 222 ("Незаконный оборот оружия") и ст. 213 ("Хулиганство").

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