Житель Вологодской области получил тюремный срок за убийство своей дочери

ВОЛОГДА, 25 мая. /ТАСС/. Суд приговорил к 13 годам колонии строгого режима 28-летнего жителя Вологодской области, который в январе 2020 года избил до смерти свою малолетнюю дочь. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Вологодской области.

"Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с дальнейшим ограничением свободы на 1 год", - говорится в сообщении.

Следствием и судом установлено, что 11 января 2020 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избил свою полуторагодовалую дочь и ушел из дома. Когда он вернулся домой, жена сообщила ему о смерти девочки, после чего мужчина забрал тело ребенка и отвез в Вологду, где ребенка в машине заметили возле хлебозавода во 2-м Турундаевском переулке. Согласно результатам судебно-медицинских исследований, девочка умерла от закрытой черепно-мозговой травмы.