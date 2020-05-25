Прокурор требует приговорить обвиняемого в шпионаже Уилана к 18 годам колонии

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Гособвинение в понедельник потребовало приговорить обвиняемого в шпионаже американца Пола Уилана к 18 годам лишения свободы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

Что известно о Поле Уилане — американце, которого задержали в РФ по подозрению в шпионаже

"Гособвинение потребовало назначить Улану наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - сказал представитель суда.

Как добавил ТАСС адвокат обвиняемого Владимир Жеребенков, приговор огласят 15 июня в 11:00 мск.

По словам Жеребенкова, защита просила суд полностью оправдать Уилана, так как считает его вину не доказанной. Сам он также настаивает на оправдательном приговоре.

Бывшего американского морского пехотинца Уилана, имеющего, помимо гражданства США, подданство Великобритании, а также гражданства Канады и Ирландии, задержали при проведении шпионской акции 28 декабря 2019 года в Москве сотрудники ФСБ России. Следственное управление ФСБ России возбудило в отношении него уголовное дело по статье 276 УК РФ ("Шпионаж"), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет. Первый апелляционный суд Москвы 14 мая отклонил жалобу Уилана на продление ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Ранее Мосгорсуд продлил арест гражданину США до 13 сентября.

По информации защиты, следствие обвиняет Уилана в шпионаже в пользу американских спецслужб. Он отрицает вину, а его защита настаивает на том, что дело сфабриковано.