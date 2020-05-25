В Подмосковье мужчина разгромил мемориал Великой Отечественной войны

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Неизвестный сломал венок и растоптал цветы, оставленные около обелиска в память о павших в Великой Отечественной войне в городском парке Черноголовки. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел утром 23 мая, но о нем стало известно только сегодня. "Неизвестный мужчина сломал венок в виде красной звезды и растоптал цветы, которые оставили у обелиска в память о павших в годы Великой Отечественной войны", - сказал собеседник агентства.

Вандал попал на камеры видеонаблюдения, видео с которых было опубликовано в интернете. На нем видно, что мужчина в серой толстовке с накинутым на голову капюшоном, в синих джинсах и коричневых кроссовках дожидается пока не уйдут прохожие, после чего набрасывается на мемориал. После этого он скрывается с места происшествия.

В пресс-службе ГУ МВД РФ по Московской области ТАСС подтвердили факт случившегося. "Проводится проверка и ведется розыск злоумышленника", - добавили в ведомстве.

В пресс-службе прокуратуры Московской области сообщили, что по факту осквернения мемориала проводится проверка. "Проведение проверки поручено Ногинской городской прокуратуре Московской области. Ход проверочных мероприятий поставлен в прокуратуре Московской области на контроль", - сообщили в надзорном ведомстве.

Как сказала ТАСС представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий, следствие также проводит проверку по факту публикации видео с осквернением мемориала. "Следователями совместно с сотрудниками полиции устанавливается личность мужчины, изображенного на видео. Проводится комплекс проверочных мероприятий, по результатам которых будет принято процессуальное решение", - сказала Врадий.

В новость были внесены изменения (15:32 время мск) — добавлены подробности по тексту.