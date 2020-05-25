Экс-глава Минздрава Пензенской области получил тюремный срок за изнасилование

ПЕНЗА, 25 мая. /ТАСС/. Сосновоборский районный суд Пензенской области в понедельник приговорил экс-министра здравоохранения региона Владимира Стрючкова к трем годам и трем месяцам лишения свободы по делу об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. Об этом сообщил ТАСС представитель суда.

"Стрючков приговорен к трем годам и трем месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Его взяли под стражу в зале суда", - отметил собеседник агентства.

В конце апреля 2019 года Стрючков по собственному желанию покинул пост министра здравоохранения, который занимал с 2012 года. В мае того же года его задержали по обвинению в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. Свою вину в ходе судебного заседания Стрючков не признал.