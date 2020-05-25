В Ленинградской области в промзоне горит ангар на площади 1 250 кв. м

ТАСС, 25 мая. Одноэтажный ангар горит на территории промышленной зоны в городе Пикалево в Бокситогорском районе Ленинградской области. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе МЧС России.

Информация о пожаре поступила в 13:30 мск. "На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение внутри одноэтажного, цельнометаллического, крытого железом ангара. В настоящее время огонь локализован на площади 1 250 кв. метров", - сказали в пресс-службе.

В МЧС добавили, что, по предварительным данным, пострадавших в результате происшествия нет. К тушению пожара привлекались 32 человека и 12 единиц техники, в том числе от МЧС России - шесть человек и три единицы техники.