СК возбудил дело после драки на борту самолета рейсом Сочи - Москва

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после драки на борту самолета между двумя пассажирами рейса Сочи - Москва (Домодедово). Об этом ТАСС сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская.

"24 мая примерно в 17:15 после посадки в столичном аэропорту Домодедово воздушного судна, прибывшего из Сочи, между двумя пассажирами рейса 2001 и 1986 года рождения произошел словесный конфликт, переросший в драку. Возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 1 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство на борту воздушного судна")", - сообщила Марковская.

Следователи получили показания от очевидцев, командира воздушного судна и бортпроводников рейса. Также получены предварительные акты медосвидетельствования участников конфликта, направлен запрос в авиакомпанию о причиненном ущербе. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил выяснить объективную картину конфликта и доложить о ходе расследования.