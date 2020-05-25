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Захват заложников в отделении "Альфа-банка" в Москве

Суд арестовал мужчину, захватившего заложника в отделении "Альфа-банка" в Москве

Он пробудет под арестом до 23 июля
Алексей Барышников Пресс-служба Хамовнического суда/ТАСС
Описание
Алексей Барышников
© Пресс-служба Хамовнического суда/ТАСС

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Хамовнический районный суд арестовал приезжего из Нижневартовска Алексея Барышникова, который захватил отделение "Альфа-банка" на Земляном Валу в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Алексея Барышникова, обвиняемого по ст. 206 УК РФ ("Захват заложника"), на срок до 23 июля ", - сказал представитель суда.

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Как ранее сообщила ТАСС представитель ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова, подозреваемому назначена психолого-психиатрическая экспертиза для проверки психического здоровья.

Теги
РоссияЗахват заложников в отделении "Альфа-банка" в Москве
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