Суд арестовал мужчину, захватившего заложника в отделении "Альфа-банка" в Москве

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Хамовнический районный суд арестовал приезжего из Нижневартовска Алексея Барышникова, который захватил отделение "Альфа-банка" на Земляном Валу в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Алексея Барышникова, обвиняемого по ст. 206 УК РФ ("Захват заложника"), на срок до 23 июля ", - сказал представитель суда.