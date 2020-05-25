Источник: обвиняемые в превышении полномочий генералы Краковский и Бирюков уволены из МВД

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Два заместителя начальника следственного департамента МВД РФ и генералы юстиции Александр Краковский и Александр Бирюков уволены из министерства по отрицательным мотивам. Вместе со следователем по особо важным делам МВД Александром Брянцевым они проходят по делу о злоупотреблении полномочиями при смягчении меры пресечения бизнесмену Альберту Худояну, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Краковский и Бирюков уволены со службы в органах внутренних дел по отрицательным мотивам", - сказал собеседник агентства.

По словам другого источника агентства, вопрос об увольнении со службы в отношении Брянцева "пока не решен". Защита обвиняемых отказалась комментировать данную информацию.

Официальными комментариями МВД ТАСС пока не располагает.

Уголовное дело в отношении генералов юстиции Краковского и Бирюкова, а также следователя Брянцева было возбуждено по материалам Главного управления собственной безопасности МВД председателем СК РФ Александром Бастрыкиным 1 апреля, на следующий день фигуранты были задержаны сотрудниками ФСБ и допрошены. После этого им было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями лицом, занимающим государственную должность, повлекшее тяжкие последствия"), а 3 апреля Басманный суд арестовал их до 1 июня.

По данным следствия, Краковский и Бирюков ввели в заблуждение замглавы МВД Александра Романова и оказали содействие в переводе владельца компании "Оптима девелопмент" Альберта Худояна, обвиняемого в мошенничестве на 3,75 млрд рублей, из СИЗО под домашний арест. Для этого дело бизнесмена, изначально расследовавшееся московской полицией, было передано в вышестоящий следственный орган - управление по расследованию организованной преступной деятельности следственного департамента МВД РФ. Защита бизнесмена считает изменение меры пресечения Худояну обоснованным и настаивает на отсутствии сговора между своим подзащитным и полицейскими.