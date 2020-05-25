Захваченных пиратами у Бенина российских моряков освободили

ТАСС, 25 мая. Восемь захваченных у берегов Бенина моряков, в том числе россияне, освобождены в соседней Нигерии. Об этом сообщил в понедельник руководитель операции по спасению моряков адмирал Оладеле Даджи.

"Мы надеемся опросить их, но пока слишком рано, по крайней мере один слишком истощен", - приводит агентство France Presse слова Даджи.

Речь идет о членах экипажа контейнеровоза Tommi Ritscher, захваченного пиратами 19 апреля в Гвинейском заливе у берегов Бенина. Пришедшие на помощь судну катера ВМС Бенина отогнали скоростные лодки, где находились сообщники пиратов. В результате те оказались отрезанными от берега. Несколько часов спустя силам ВМС Нигерии совместно со спецназом удалось освободить 11 членов экипажа контейнеровоза. Однако часть заложников - группа из восьми человек - оставалась в руках пиратов, в том числе и трое россиян.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил об освобождении из плена украинца. О других заложниках он не сообщал

После переговоров с бенинскими властями бандиты покинули борт судна вместе с заложниками и вышли за пределы территориальных вод Бенина. На днях ВМС Нигерии провели операцию по спасению моряков, подробности которой пока не раскрываются.