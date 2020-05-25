Администратора "Омбудсмена полиции" Худякова подозревают в распространении порнографии

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Администратор паблика "Омбудсмен полиции" Игорь Худяков подозревается в незаконном распространении материалов порнографического содержания. Об этом ТАСС сообщили в Тверском суде Москвы, куда поступило ходатайство на арест подозреваемого.

"Худяков подозревается в совершении преступления по ч. 3 ст. 242 УК РФ ("Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов группой лиц по предварительному сговору")", - сказали в суде.

Накануне утром Худякова привезли в Москву из Вологды в сопровождении спецназа ОМОН. Двумя днями ранее в его квартире в Вологде прошел обыск. После этого глава пресс-службы ГУ МВД по Москве Владимир Васенин сообщил о возбуждении нового уголовного дела в отношении основателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова. Оно возбуждено по ч. 3 ст. 242 УК РФ ("Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов, совершенные группой лиц по предварительному сговору"). Источник ТАСС в правоохранительных органах отметил, что обыск у Худякова был связан с одним из уголовных дел Воронцова.

Первое дело Воронцова

Ранее Тверской суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Воронцова меру пресечения в виде заключения под стражу до 6 июля. Он обвиняется по ч. 2 ст. 163 УК РФ ("Вымогательство группой лиц"). 25 мая Мосгорсуд рассмотрит жалобу на его арест. Воронцов свою вину не признает.

По данным полиции, потерпевший по делу о вымогательстве в 2012-2017 годах проходил службу в одном из подразделений столичного ГУ МВД. В октябре 2017 года ему позвонил Воронцов, с которым он был знаком ранее, и потребовал 300 тыс. рублей, угрожая выложить личные фотографии полицейского в общий доступ. Заявитель отказался платить, и дискредитирующие его фотографии были опубликованы в соцсетях.

"Омбудсмен полиции" - правозащитный проект, направленный на отстаивание интересов рядовых сотрудников МВД РФ.