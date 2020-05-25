Полиция задержала мужчину, осквернившего мемориал ветеранам войны в Подмосковье

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в осквернении в Черноголовке мемориала в честь победы в Великой Отечественной войне. Об этом ТАСС в понедельник сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

"Участковые уполномоченные полиции МУ МВД России "Ногинское" установили и доставили в отдел полиции 37-летнего местного жителя, который повредил венок и раскидал цветы у обелиска Воинской славы, расположенного на бульваре Золотого городского округа Черноголовка", - сказала она.

По данному факту, как отметила Петрова, проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

Ранее источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что 23 мая неизвестный сломал венок и растоптал цветы, оставленные в городском парке Черноголовки около обелиска в память о павших в Великой Отечественной войне. Вандал попал на камеры видеонаблюдения, видео с которых было опубликовано в интернете. На нем видно, что мужчина в серой толстовке с накинутым на голову капюшоном, в синих джинсах и коричневых кроссовках дожидается, пока не уйдут прохожие и набрасывается на мемориал. После этого он трусцой скрывается с места.

Прокуратура по факту осквернения мемориала ветеранам войны в Подмосковье начала проверку. Представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий сообщила ТАСС, что следствие также проводит проверку по факту публикации видео с осквернением мемориала.