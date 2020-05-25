Против полицейского МВД "Мценский", заставившего ИП строить дорогу к дому, возбудили дело

ОРЕЛ, 25 мая. /ТАСС/. Следственное управление СК по Орловской области возбудило уголовное дело в отношении одного из руководителей межмуниципального отдела МВД "Мценский", подозреваемого в склонении индивидуального предпринимателя к работе на своем участке. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба регионального ведомства.

"Следственными органами СК России по Орловской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями"). Предварительно установлено, что в марте 2020 года должностное лицо из числа руководства МО МВД России "Мценский" распорядилось организовать проверку коммерческой деятельности индивидуального предпринимателя, чтобы путем создания искусственных препятствий в работе склонить потерпевшего к безвозмездному выполнению работ по благоустройству земельного участка, принадлежащего полицейскому", - говорится в сообщении.

Утром 25 мая издание "Орловские новости" сообщило о жалобе индивидуального предпринимателя, у которого после отказа построить дорогу к дому полицейского в деревне Карандаково начались проблемы с законом.

Начальник управления МВД по Орловской области назначил служебную проверку. В случае установления вины сотрудник, допустивший нарушение, а также его непосредственные руководители будут привлечены к ответственности. В пресс-службе УМВД уточнили, что противоправный факт был выявлен сотрудниками оперативно-разыскной части собственной безопасности регионального УМВД.