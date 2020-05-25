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Пожарные ликвидировали открытое горение в ангаре в Ленинградской области

Сейчас на месте ведется проливка и разбор конструкций

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали открытое горение в ангаре в Пикалеве Ленинградской области, где в понедельник произошел пожар на площади 1250 кв. метров. Об этом сообщили ТАСС в региональном главке МЧС.

"Ликвидация открытого горения, на месте продолжаются работы по проливке и разборке конструкций. Предварительно, там [в ангаре] хранились пиломатериалы", - сказал представитель ведомства.

Прибывшим на место инцидента пожарным удалось оперативно локализовать возгорание, жертв и пострадавших в результате инцидента нет. Во время пожара здание ангара рухнуло.

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