Пожарные ликвидировали открытое горение в ангаре в Ленинградской области

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали открытое горение в ангаре в Пикалеве Ленинградской области, где в понедельник произошел пожар на площади 1250 кв. метров. Об этом сообщили ТАСС в региональном главке МЧС.

"Ликвидация открытого горения, на месте продолжаются работы по проливке и разборке конструкций. Предварительно, там [в ангаре] хранились пиломатериалы", - сказал представитель ведомства.

Прибывшим на место инцидента пожарным удалось оперативно локализовать возгорание, жертв и пострадавших в результате инцидента нет. Во время пожара здание ангара рухнуло.