СК попросил суд направить на лечение жительницу Набережных Челнов, напавшую на сыновей

КАЗАНЬ, 25 мая. /ТАСС/. Следствие просит суд направить на принудительное лечение жительницу города Набережные Челны, в октябре 2019 года напавшую с ножом на сыновей и убившую одного из мальчиков. Об этом в понедельник журналистам сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летней жительницы города Набережные Челны. Следствие обратилось в суд с постановлением о применении в отношении женщины принудительной меры медицинского характера", - говорится в сообщении.

Комиссия судебно-психиатрических экспертов установила у женщины "признаки хронического психического расстройства, которое лишает ее и лишало возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими".

Следствие полагает, что трагедии предшествовала ссора женщины с мужем на почве ревности. После того, как мужчина ушел из дома, его супруга нанесла множество ранений сыновьям, а затем ранила себя. Двухлетний мальчик умер на месте, шестилетнего ребенка и его мать госпитализировали.