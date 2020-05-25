Четыре человека пострадали при пожаре на предприятии в Башкирии

УФА, 25 мая. /ТАСС/. Четыре человека пострадали в результате возгорания на предприятии по производству керамических изделий в Башкирии, они доставлены в больницу. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе ГУ МЧС по республике.

"В понедельник произошло воспламенение вентиляционной трубы при проведении ремонтных работ, в результате четыре человека направлены в больницу села Шаран. Предприятие проводит плановые работы по ремонту, это керамический комбинат", - сообщили в главке МЧС.

В ведомстве уточнили, что площадь возгорания составила 15 кв. м, сейчас пожар потушен.