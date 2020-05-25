Количество погибших при урагане в Екатеринбурге увеличилось до трех

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 мая. /ТАСС/. Количество погибших во время урагана в Екатеринбурге увеличилось до трех человек. Об этом ТАСС сообщил глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

"Количество погибших увеличилось до трех человек. Это еще не окончательная информация. Пострадал не только Екатеринбург и пригород, но и другие районы области. Информация сейчас обобщается", - сказал он.

Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СК России, следователь по Чкаловскому району Екатеринбурга также выехал на место ЧП по улице Самолетной, где произошел еще один инцидент, связанный с гибелью человека от ураганного ветра. "Таким образом, общее количество жертв стихии на данный момент достигло трех человек", - уточнили в ведомстве.

В пресс-службе городского УМВД сообщили, что во время бури травмы получила женщина - на нее и ее четырехлетнюю дочь упала сорванная сильным ветром оконная рама. Инциент произошел возле дома №6 по улице Высоцкого. Женщину и девочку доставили в больницу, ребенок не пострадал, у ее матери порезы

По прогнозу уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем 25 мая и ночью 26 мая местами в Свердловской, Курганской областях и Пермском крае, днем 25 мая местами в Челябинской области ожидаются грозы, крупный град, сильные дожди, ливни, шквалистое усиление ветра: в Свердловской области - 23-28 м/с, в Пермском крае - 20-25 м/с, в Челябинской и Курганской областях - 25-30 м/с.

В материал в 18:56 мск внесены изменения - добавлена информация о двух пострадавших