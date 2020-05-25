Без электричества из-за урагана остались более 100 тыс. жителей Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 мая. /ТАСС/. Ураганный ветер оставил без электричества более 100 тыс. жителей Свердловской области. Восстановить подачу энергии планируется к утру 26 мая, сообщил в понедельник журналистам губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

"Без света осталось более 100 тыс. человек - речь в общей сложности идет о жителях двух десятков территорий. Задача - обеспечить стопроцентное подключение потребителей к утру. Восстановлением пострадавших от штормового ветра объектов жилфонда занимаются управляющие компании и сотрудники муниципальных предприятий", - приводит слова губернатора департамент информполитики региона.

По словам Куйвашева, сетевые организации вывели 87 аварийных бригад и более 100 единиц спецтехники. "Где-то ветром сорвало кровли зданий, повсеместно поломало деревья. <…> Конечно, работники коммунальных служб будут освобождать улицы от поваленных деревьев", - отметил глава региона.

"Россети Урал" возобновили электроснабжение порядка 11 тысяч человек к 20:00 (18:00 мск). В настоящий момент на поврежденных стихией энергообъектах распределительной электросетевой инфраструктуры продолжают работать 72 аварийно-восстановительные бригады в составе 265 человек, оснащенных 93 единицами спецтехники. Свет появился в большей части домов жителей Сысерти и пригородных населенных пунктов, в ряде поселков Белоярского городского округа и Горлдского округа Ревда, а также в пригородах Невьянска, сообщили в пресс-службе компании. Там добавили, что без электроснабжения пока остается около 5 тысяч жителей Свердловской области этих территорий, которые запитаны от электросетевой инфраструктуры филиала "Свердловэнерго".

В пресс-службе АО Облкоммунэнерго ТАСС сообщили, что без света на 20:40 местного времени (18:40 мск) остались 85150 человек-потребителей компании. Работают 43 бригады - всего 105 человек, задействовано 45 единиц техники. Во всех пострадавших территориях ведутся аварийно-восстановительные работы. Самые крупные отключения, по информации пресс-службы, были в Артемовском - 20 тысяч, 11 тысяч уже включили. В Асбесте без света остаются 20 тысяч человек, идут восстановительные работы. В Первоуральске подключили порядка 5 тысяч человек. В Полевском электроснабжение восстановили почти полностью.

Шквалистый ветер обрушился на Свердловскую область во второй половине дня 25 мая. В результате урагана погибли три человека, также поступают данные о пострадавших. По прогнозу уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем 25 мая и ночью 26 мая местами в Свердловской области ожидаются грозы, крупный град, сильные дожди, ливни, шквалистое усиление ветра до 23-28 м/c.