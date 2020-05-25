Девочку-подростка из Ижевска приговорили к двум годам за избиение своей сверстницы

ИЖЕВСК, 25 мая. /ТАСС/. Девочку-подростка, которая избила свою сверстницу в лесопосадке Устиновского района Ижевска осенью 2019 года, приговорили к двум годам воспитательной колонии. Об этом сообщил в понедельник во время приема граждан в онлайн-режиме руководитель следственного управления СК РФ по Удмуртии Рустам Тугушев.

"В ходе следствия установлено, что это не единственное преступление, совершенное указанной девушкой. Были выявлены факты совершения ей вымогательства и грабежа в отношении несовершеннолетних. Кстати, до этого она уже была судима за разбой к условному наказанию. По ходатайству органов следствия в отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время приговором суда она осуждена к наказанию в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии", - сообщил Тугушев.

В октябре прошлого года после размещения в социальных сетях видеоролика следователи организовали проверку по факту избиения в Устиновском районе Ижевска девочки-подростка. На кадрах размещенного в сети видео было запечатлено, как несколько подростков наносят удары ногами по телу и прыгают на девочку. Позднее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание руководству регионального управления СК РФ незамедлительно возбудить уголовное дело по факту избиения, дело было возбуждено по статье 116 УК РФ ("Побои").

По данному факту была арестована 16-летняя жительница Ижевска, которая принимала участие в драке. Также, по данным управления, в избиении принимали участие трое подростков в возрасте от 10 до 14 лет. Позднее в СК сообщили, что не стали возбуждать уголовное дело в отношении соучастников избиения, а в отношении 16-летней обвиняемой возбудили уголовные дела по ст. 116 УК РФ ("Побои"), п. "а" ч. 1 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство"), п. "г" ч. 2 ст. 161 УК РФ ("Грабеж") и п. "в" ч. 163 УК РФ ("Вымогательство"), так как выяснилось, что она причастна к другим преступлениям.