СК в Костромской области возбудил дело из-за сбыта просроченных аппаратов ИВЛ

КОСТРОМА, 25 мая. /ТАСС/. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту сбыта костромской организацией просроченных аппаратов искусственной вентиляции легких. Об этом журналистам сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Костромской области.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Костромской области возбуждено уголовное дело по факту сбыта недоброкачественных медицинских изделий, аппаратов искусственной вентиляции легких, по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238.1 УК РФ ("Обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и оборот фальсифицированных биологически активных добавок")", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 31 марта общество с ограниченной ответственностью из Костромы заключило с фирмой из Владимира договор о продаже 50 наркозно-дыхательных аппаратов "ФАЗА-5НР" 1999 и 2000 годов выпуска за 6 млн рублей. Аппараты были отгружены со склада в Костроме 6 апреля. Согласно технической документации, срок хранения аппаратов в упаковке не должен превышать 5 лет, аппараты были просрочены.

"Согласно полученным следствием сведениям от АО "Уральский приборостроительный завод" и управления Росздравнадзора по Костромской области, с учетом истечения всех возможных сроков хранения данных аппаратов, предусмотренных технической документацией, их эксплуатация невозможна и не допускается", - уточняется в сообщении пресс-службы.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, устанавливаются все обстоятельства случившегося.