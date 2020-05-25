Жителя Татарстана подозревают в истязании двоих сыновей

КАЗАНЬ, 25 мая. /ТАСС/. Следователи следственного управления СК РФ по Татарстану возбудили уголовное дело в отношении 34-летнего жителя города Буинска. Его подозревают в истязании двух детей, сообщила журналистам в понедельник пресс-служба управления.

"По версии следствия, в январе-мае 2020 года злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения наедине с двумя сыновьями 2010 и 2014 г. р., систематически избивал их, в том числе нанося удары кулаком по голове. При этом избиения происходили беспричинно либо под надуманными предлогами. 8 мая после очередного рукоприкладства пришедшая домой мать отвезла детей в медицинское учреждение, где были зафиксированы следы побоев, а затем обратилась в правоохранительные органы", - говорится в сообщении.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по п. "а", "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ ("Истязание"). Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.