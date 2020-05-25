В Адыгее завершили следствие по делу об убийстве учащейся лицея

МАЙКОП, 25 мая. /ТАСС/. Следователи завершили расследование уголовного дела об убийстве 16-летней учащейся Майкопского лицея, исчезнувшей год назад накануне последнего звонка. В совершении преступления обвиняется житель региона, сообщает в понедельник пресс-служба СУ СК РФ по республике.

Девочка пропала 24 мая 2019 года, накануне последнего звонка. Около 11:10 мск она вышла из лицея в центре города и не вернулась домой. В полицию обратились родители девушки, она воспитывалась в благополучной семье. В поисках подростка, которые продолжались полгода, были задействованы волонтеры Адыгеи и Кубани. Подозреваемого в убийстве пропавшей школьницы задержали и арестовали в ноябре минувшего года.

"Житель Майкопа обвиняется по ч. 3 ст. 131 УК РФ ("Покушение на изнасилование с применением насилия и использованием беспомощного состояния несовершеннолетней"), ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство лица, находящегося в беспомощном состоянии, сопряженное с изнасилованием") и ч. 2 ст. 158 УК РФ ("Кража с причинением значительного ущерба гражданину")", - говорится в сообщении пресс-службы.

По данным следствия, днем 24 мая 2019 года обвиняемый, находясь в безлюдном месте на правом берегу реки Белая Майкопа, напал на 16-летнюю девушку с целью ее изнасилования. Опасаясь сурового наказания за совершение особо тяжкого преступления, он задушил девушку. Впоследствии обвиняемый похитил принадлежавшие школьнице смарт-часы и два мобильных телефона.

В настоящее время уголовное дело направлено для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения, добавили в пресс-службе ведомства.