Второй экс-замглавы района Петербурга стал фигурантом дела о взятке

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая. /ТАСС/. Второй бывший заместитель главы администрации Калининского района Санкт-Петербурга Роман Сапижак стал фигурантом уголовного дела о получении взятки после того, как в феврале этого года по этому же делу была задержана бывшая замглавы районной администрации Елена Кочкина. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по Петербургу.

"Было установлено, что к совершению преступления по факту получения взятки причастен бывший заместитель главы администрации Калининского района Санкт-Петербурга. В настоящее время с ним проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения и предъявлении обвинения", - говорится в сообщении.

В ведомстве не уточнили имя чиновника, однако ранее источник в силовых структурах сообщал ТАСС, что следственные действия в понедельник проводили с бывшим замглавы администрации района Романом Сапижаком.

В феврале этого года следователи задержали по делу о взятке в особо крупном размере бывшую заместителя главы администрации района Елену Кочкину. С ней также были задержаны сотрудница администрации Татьяна Светушкова и бизнесмен Александр Фильчагин. По решению суда Кочкина и Фильчагин были отправлены в СИЗО, Светушкова - под домашний арест. По версии следствия, взятка в сумме не менее 7,5 млн рублей предназначалась за заключение контрактов с фирмами бизнесмена.

Источник в правоохранительных органах сообщал ТАСС, что Кочкина уволилась по собственному желанию после начала оперативных мероприятий. На сайте администрации Сапижак уже не значится заместителем главы, однако на архивной странице указывается, что он курировал вопросы "социально-экономического развития, финансов и поддержки предпринимательства, трудовых отношений, охраны труда, содействия занятости населения, науки и государственной научно-технической политики, строительства и реконструкции объектов недвижимости, архитектуры и градостроительства, инвестиционной деятельности".

В районной администрации ТАСС ранее сообщили, что пока не могут прокомментировать информацию о следственных действиях в отношении экс-чиновника, отметив при этом, что Сапижак покинул пост замглавы администрации в начале этого года после того, как у него закончился контракт, его кабинет пока никем не занят и там "вполне могло пройти какое-то следственное мероприятие".