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СК проверяет данные о массовых вечеринках в Москве, Новосибирске и Красноярске

Глава СК Александр Бастрыкин поручил руководителям следственных подразделений доложить о ходе проведения проверок, организованных по материалам СМИ

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Следователи проверяют данные о массовых вечеринках в Москве, Новосибирске и Красноярске во время действия режима самоизоляции, сообщили журналистам в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Проверка организована после распространения на федеральных каналах сведений о вечеринке в клубе в Красноярске, закрытой вечеринке в Москве и массовой дискотеке в ночь на воскресенье в Новосибирске.

"По указанным сообщениям СМИ следственными органами СК России организованы доследственные проверки. Александр Бастрыкин поручил руководителям следственных подразделений доложить о ходе проведения доследственных проверок, организованных по материалам СМИ", - сообщили в ведомстве.

Теги
Бастрыкин, Александр ИвановичРоссияКрасноярский крайНовосибирская областьПандемия коронавируса нового типа
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