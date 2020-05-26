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В Тульской области в ДТП на трассе погибли три человека

Водитель не справился с управлением, погибли двое мужчин и одна женщина

ТУЛА, 26 мая. /ТАСС/. Три человека погибли в результате опрокидывания легкового автомобиля на дороге в Тульской области в понедельник. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

"По предварительным данным, 25 мая около 22:00 мск водитель автомобиля Vortex не справился с управлением и допустил опрокидывание на проезжую часть. В результате ДТП погибли три человека - двое мужчин и одна женщина", - говорится в релизе.

Уточняется, что авария произошла на 38-м километре автодороги Щекино - Одоев - Арсеньево.

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