На юге МКАД столкнулись четыре автомобиля

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Четыре автомобиля столкнулись около съезда с МКАД на Каширское шоссе. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"На 24-м км внутренней стороны МКАД перед съездом на Каширское шоссе произошло столкновение четырех автомобилей. Водитель Mitsubishi L200 госпитализирован в тяжелом состоянии", - сказал собеседник агентства.

По его словам, всего в ДТП пострадали два человека. Водитель грузовика МАЗ также госпитализирован.

На 24-м км внутренней стороны МКАД столкнулись легковушка и три грузовика.

На месте находятся медики скорой помощи и работают сотрудники ДПС.

В новость были внесены изменения (2:42 мск) - передается с уточнением числа машин и количества пострадавших.