В Хабаровске осудили организаторов финансовой пирамиды

ХАБАРОВСК, 26 мая. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов доказали причастность двух жителей Хабаровска к организации финансовой пирамиды с многомиллионным ущербом для участников. Об этом сообщила во вторник пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.

"Жертвами мошеннических действий подсудимых стали 99 граждан из разных регионов. Мужчины создали четыре аналогичные организации, которые работали по принципу финансовой пирамиды с 2014 по апрель 2016 года", - говорится в сообщении.

Они не вели никую фактическую предпринимательскую деятельность. Проценты участникам выплачивали за счет денег, полученных от новых заемщиков. При обращении в офис люди заключали договор займа сроком от трех месяцев до одного года под 30% годовых с ежемесячной выплатой процентов. По окончании срока займа клиентов убеждали заключить новый договор на более выгодных условиях с увеличением процентных выплат.

Офисы были открыты в Хабаровске, в Комсомольске-на-Амуре, в Биробиджане в Еврейской автономной области, в Новосибирске и Бердске Новосибирской области. Работа офисов активно рекламировалась на региональных телеканалах.

"Полученные денежные средства расходовались подсудимыми на личные нужды. В том числе, на приобретение дорогостоящей техники, автомобилей, посещение ресторанов, путешествия за рубеж, ремонты квартир. Всего за указанный период ими было привлечено более 43 миллионов рублей", - уточняется в сообщении.

В 2016 году средства на выплаты процентов заемщикам закончились, офисы стали закрываться. Один из организаторов пирамиды попытался скрыть документы. Было возбуждено дело по ч.4 ст.159 УК РФ ("Мошенничество"), один из фигурантов в итоге заключил досудебное соглашение. В настоящее время он отбывает наказание в колонии общего режима. Второго организатора суд признал виновным и отправил его в колонию общего режима на 7,5 лет.