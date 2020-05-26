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На Чукотке при жесткой посадке вертолета Ми-8 погибли четыре человека

По предварительной информации правительства региона, причиной падения вертолета стали технические неполадки
Вертолет Ми-8 Пресс-служба ЦВО/ТАСС
Описание
Вертолет Ми-8
© Пресс-служба ЦВО/ТАСС

ТАСС, 26 мая. Четыре человека погибли при жесткой посадке вертолета Ми-8 в аэропорту Угольные Копи на Чукотке, сообщили ТАСС в правительстве округа.

"Четыре человека погибли. Предварительно, причиной падения вертолета стали технические неполадки", - сказал собеседник агентства.

По информации главы Анадырского района Чукотки Сергея Савченко, ЧП произошло "во время испытаний после ремонта". После посадки вертолет загорелся, уточнил он ТАСС.

В новость были внесены изменения (6:42 мск) - добавлены подробности по тексту.

Теги
РоссияЧукотский автономный округ
На Чукотке вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в аэропорту
По информации правительства региона, на его борту предварительно находятся четыре человека
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