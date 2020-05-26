На Чукотке при жесткой посадке вертолета Ми-8 погибли четыре человека

ТАСС, 26 мая. Четыре человека погибли при жесткой посадке вертолета Ми-8 в аэропорту Угольные Копи на Чукотке, сообщили ТАСС в правительстве округа.

"Четыре человека погибли. Предварительно, причиной падения вертолета стали технические неполадки", - сказал собеседник агентства.

По информации главы Анадырского района Чукотки Сергея Савченко, ЧП произошло "во время испытаний после ремонта". После посадки вертолет загорелся, уточнил он ТАСС.

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