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Причиной катастрофы Ми-8 на Чукотке могла стать техническая неисправность

Как сообщили в Минобороны РФ, к месту катастрофы вылетела комиссия Главного командования ВКС

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Причиной случившейся во вторник на Чукотке катастрофы Ми-8 Воздушно-космических сил (ВКС) РФ могла стать техническая неисправность. На место трагедии вылетела комиссия ВКС, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"По предварительной информации, причиной катастрофы могла стать техническая неисправность вертолета. К месту катастрофы вылетела комиссия Главного командования ВКС России", - сказали в ведомстве.

В Минобороны сообщили, что катастрофа произошла 26 мая около 05:00 мск при выполнении учебно-тренировочного полета в районе аэродрома Угольные Копи (Чукотский автономный округ). Ми-8 ВКС России совершил жесткую посадку. Экипаж машины погиб в результате столкновения машины с землей, добавили в ведомстве.

Как ранее сообщили в правительстве округа, в результате происшествия погибли четыре человека.

По информации главы Анадырского района Чукотки Сергея Савченко, после посадки вертолет загорелся.

Как уточнили ТАСС в администрации международного аэропорта им. Юрия Рытхэу, "испытание вертолета после технического обслуживания проходило на военной закрытой территории аэропорта", поэтому ЧП не повлияло на работу остальных секторов.

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