Число погибших в результате урагана в Свердловской области увеличилось до четырех

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 мая. /ТАСС/. Количество погибших во время урагана в Свердловской области увеличилось до четырех. Жертвой стала пожилая женщина, сообщили во вторник в пресс-службе областной прокуратуры.
Ранее глава пресс-службы ГУ МВД России по региону Валерий Горелых сообщал о трех погибших во время урагана.
"Прокуратура г. Полевского выясняет обстоятельства гибели женщины в результате падения на нее ветки дерева. Накануне, 25 мая 2020 года в 18 час. 17 мин. от фельдшера на пульт оперативных служб поступило сообщение о доставленной в больницу пенсионерке 1953 г. р. с тяжелой травмой головы", - говорится в сообщении. В тексте уточняется, что прокуратура начала проверку.
Свою проверку проводит также Следственный комитет.
Как пояснил Валерий Горелых, на женщину упала большая ветка, женщина умерла ночью 26 мая. Он добавил, что в области зафиксировано порядка 100 падений деревьев, 13 отрывов кровли, 77 повреждений линий электропередачи, 20 автомобилей и двух остановочных комплексов.
Спасатели продолжают устранять последствия непогоды, которая затронула 23 муниципальных образования, сообщили в пресс-службе МЧС по региону. Всего в ликвидации последствий непогоды в Свердловской области задействованы около 300 человек и около сотни единиц техники.
25 мая в Свердловской области шквалистый ветер, порывы которого достигали до 28 метров в секунду, оставил без электроснабжения более 130 тысяч жителей региона. Ураган повалил деревья, опрокинул рекламные конструкции.
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