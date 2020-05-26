Число погибших в результате урагана в Свердловской области увеличилось до четырех

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 мая. /ТАСС/. Количество погибших во время урагана в Свердловской области увеличилось до четырех. Жертвой стала пожилая женщина, сообщили во вторник в пресс-службе областной прокуратуры.

Ранее глава пресс-службы ГУ МВД России по региону Валерий Горелых сообщал о трех погибших во время урагана.

"Прокуратура г. Полевского выясняет обстоятельства гибели женщины в результате падения на нее ветки дерева. Накануне, 25 мая 2020 года в 18 час. 17 мин. от фельдшера на пульт оперативных служб поступило сообщение о доставленной в больницу пенсионерке 1953 г. р. с тяжелой травмой головы", - говорится в сообщении. В тексте уточняется, что прокуратура начала проверку.