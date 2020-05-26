ЧП с вертолетом Ми-8 на Чукотке. Главное

Вертолет Ми-8 ВКС РФ совершил жесткую посадку в аэропорту в Анадырском районе Чукотки. Погибли четыре человека.
- Катастрофа произошла 26 мая около 05:00 мск при выполнении учебно-тренировочного полета в международном аэропорту им. Юрия Рытхэу.
- В вертолете находились четверо военнослужащих. Они погибли.
- По информации Минобороны, экипаж погиб в результате столкновения вертолета с землей.
- По данным главы Анадырского района Чукотки Сергея Савченко, после посадки вертолет загорелся. Пожар был потушен.
- Предварительная причина произошедшего - техническая неисправность.
- На место вылетела комиссия ВКС.
- Как уточнили в администрации аэропорта, испытание вертолета после технического обслуживания проходило "на военной закрытой территории", поэтому ЧП не повлияло на работу остальных секторов.
- Вертолет упал на открытой местности, инфраструктура аэропорта и взлетно-посадочная полоса не пострадали.
- На месте крушения работают комиссия Минобороны и сотрудники аэропорта, ведется разбор завалов.
- Полеты военных вертолетов Ми-8 приостановлены, сообщил источник в авиационной отрасли.