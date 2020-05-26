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Жесткая посадка Ми-8 на Чукотке

ЧП с вертолетом Ми-8 на Чукотке. Главное

© Александр Карпушкин/ТАСС, архив

Вертолет Ми-8 ВКС РФ совершил жесткую посадку в аэропорту в Анадырском районе Чукотки. Погибли четыре человека. 

  • Катастрофа произошла 26 мая около 05:00 мск при выполнении учебно-тренировочного полета в международном аэропорту им. Юрия Рытхэу.
  • В вертолете находились четверо военнослужащих. Они погибли
  • По информации Минобороны, экипаж погиб в результате столкновения вертолета с землей.
  • По данным главы Анадырского района Чукотки Сергея Савченко, после посадки вертолет загорелся. Пожар был потушен. 
  • Предварительная причина произошедшего - техническая неисправность
  • На место вылетела комиссия ВКС.
  • Как уточнили в администрации аэропорта, испытание вертолета после технического обслуживания проходило "на военной закрытой территории", поэтому ЧП не повлияло на работу остальных секторов.
  • Вертолет упал на открытой местности, инфраструктура аэропорта и взлетно-посадочная полоса не пострадали.
  • На месте крушения работают комиссия Минобороны и сотрудники аэропорта, ведется разбор завалов. 
  • Полеты военных вертолетов Ми-8 приостановлены, сообщил источник в авиационной отрасли.
Теги
РоссияЧукотский автономный округЖесткая посадка Ми-8 на Чукотке
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