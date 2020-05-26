ЧП с вертолетом Ми-8 на Чукотке. Главное

Вертолет Ми-8 ВКС РФ совершил жесткую посадку в аэропорту в Анадырском районе Чукотки. Погибли четыре человека.

Катастрофа произошла 26 мая около 05:00 мск при выполнении учебно-тренировочного полета в международном аэропорту им. Юрия Рытхэу.

в международном аэропорту им. Юрия Рытхэу. В вертолете находились четверо военнослужащих . Они погибли .

. Они . По информации Минобороны, экипаж погиб в результате столкновения вертолета с землей.

По данным главы Анадырского района Чукотки Сергея Савченко, после посадки вертолет загорелся . Пожар был потушен.

. Пожар был потушен. Предварительная причина произошедшего - техническая неисправность .

. На место вылетела комиссия ВКС.

Как уточнили в администрации аэропорта, испытание вертолета после технического обслуживания проходило "на военной закрытой территории" , поэтому ЧП не повлияло на работу остальных секторов.

, поэтому ЧП не повлияло на работу остальных секторов. Вертолет упал на открытой местности, инфраструктура аэропорта и взлетно-посадочная полоса не пострадали.

инфраструктура аэропорта и взлетно-посадочная полоса не пострадали. На месте крушения работают комиссия Минобороны и сотрудники аэропорта, ведется разбор завалов.

Полеты военных вертолетов Ми-8 приостановлены, сообщил источник в авиационной отрасли.