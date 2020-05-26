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Крупный пожар в Самарской области частично локализован

Локализация объявлена на трех боевых участках
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© МЧС России/ТАСС

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Пожар в поселке Яицкое Самарской области частично локализован, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"На трех из четырех созданных боевых участках для тушения пожара объявлена локализация", - сказали в ведомстве.

Сообщение о возгорании 11 частных домов в поселке Яицкое Волжского района Самарской области поступило в 07:30 мск. Его площадь составляет 1 тыс. кв. метров.

По информации источника ТАСС в экстренных службах, дома горели в части поселка, где живут цыгане. На распространенных в интернете фотографиях видно, что несколько домов сгорели дотла. Пострадавших нет. 

Теги
РоссияСамарская область
Крупный пожар в Самарской области полностью локализован на площади 1 тыс. кв. м
В результате инцидента никто не пострадал
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