Крупный пожар в Самарской области частично локализован

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Пожар в поселке Яицкое Самарской области частично локализован, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"На трех из четырех созданных боевых участках для тушения пожара объявлена локализация", - сказали в ведомстве.

Сообщение о возгорании 11 частных домов в поселке Яицкое Волжского района Самарской области поступило в 07:30 мск. Его площадь составляет 1 тыс. кв. метров.

По информации источника ТАСС в экстренных службах, дома горели в части поселка, где живут цыгане. На распространенных в интернете фотографиях видно, что несколько домов сгорели дотла. Пострадавших нет.