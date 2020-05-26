В Москве гражданин Китая похитил 7 млн рублей у компании по украденной чековой книжке

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Московская полиция начала проверку и устанавливает обстоятельства похищения 7 млн рублей со счета компании по украденной чековой книжке. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

По данным главка, в понедельник в полицию с заявлением о мошенничестве обратился генеральный директор одной из столичных компаний, расположенной на улице Люсиновская, дом 36, строение 1. Полицейские установили, что еще в конце 2018 года в фирму по трудовому договору устроился 35-летний мужчина, который в дальнейшем занял должность заместителя генерального директора. В апреле 2020 года организация в связи с распространением коронавирусной инфекции и введением режима самоизоляции перешла на удаленную работу. Сотрудники забрали из офиса все необходимые для работы документы, а чековую книжку, как впоследствии оказалось, похитил замгенерального директора.

"22 мая руководитель фирмы через удаленный доступ "банк-клиент", зашел в личный кабинет организации и обнаружил, что на счете не хватает 7 млн рублей. При этом в банке ему сообщили, что на основании доверенности от имени генерального директора наличными в кассе данную сумму получил его заместитель, который после этого ушел", - сказали в пресс-службе, добавив, что полиция по данному факту начала проверку.

Источник ТАСС в правоохранительных органах уточнил, что в должности заместителя генерального директора работал гражданин Китая. В России он имеет вид на жительство.