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На юго-востоке Москвы злоумышленник облил женщину неизвестной жидкостью и поджег

Пострадавшую госпитализировали с множественными ожогами

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Злоумышленник на Ферганской улице в Москве облил женщину неизвестной жидкостью и поджег. Пострадавшая госпитализирована с множественными ожогами, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Мужчина в медицинской маске утром во вторник облил женщину неизвестной жидкостью и поджег, после чего скрылся с места происшествия. Пострадавшая с множеством ожогов госпитализирована", - сказала собеседник агентства. По предварительным данным, женщина работает дворником.

Информацию о госпитализации женщины с ожогами ТАСС также подтвердили в пресс-службе столичного ГУ МВД России. "Утром в полицию из медицинского учреждения поступила телефонограмма о том, что к ним с Ферганской улицы доставлена женщина с ожогами, она госпитализирована. По данному факту проводится проверка", - сказали в главке.

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