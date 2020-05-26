Правоохранители в Татарстане получили 36 обращений по инвестфонду Gafarov and Partners

КАЗАНЬ, 26 мая. /ТАСС/. Заявители направили 36 обращений правоохранительным органам Татарстана по поводу деятельности инвестиционного фонда Gafarov and Partners LTD, в отношении организаторов которого возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Об этом журналистам сообщил начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по республике Тимур Минушев.

"Уголовное дело возбуждено буквально на прошлой неделе (20 мая - прим. ТАСС). На сегодняшний день мы имеем 36 обращений граждан с общей суммой ущерба, зафиксированной на момент возбуждения, свыше 43 млн рублей. <…> Денежные средства лиц, делающих ставки, аккумулировались на счетах этого мнимого фонда, сам фонд зарегистрирован в офшоре", - сказал он.

Ранее прокуратура города Набережные Челны провела проверку исполнения законодательства в деятельности Gafarov and Partners LTD. Установлено, что с октября 2019 года по май 2020-го предприниматель Гафаров и другие лица "под предлогом извлечения прибыли от инвестиционной деятельности завладели денежными средствами шести граждан на общую сумму более 5 млн рублей". Ведомство усмотрело в их действиях признаки преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"). Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении четверых организаторов фонда.

"Подозреваются три лица, помимо уже озвученного Гафарова, первоначальные следственные действия были проведены, интересующие материалы и документы, в том числе технические средства в виде сотовых телефонов и компьютеров, изъяты, по ним назначены соответствующие исследования, работа в этой части продолжается. В отношении двух других фигурантов, проходящих по делу, проводятся совместные следственно-оперативные мероприятия", - сказал Минушев.

20 мая в пресс-службе прокуратуры Татарстана сообщили, что ведомство обнаружило признаки неправомерных действий при банкротстве. На основании решения Арбитражного суда республики от 22 марта прошлого года Гафарова объявили банкротом, в отношении него ввели процедуру конкурсного производства. Несмотря на это, он скрыл данные об имеющихся доходах от арбитражного управляющего. Материалы направлены в следственные органы для его уголовного преследования по ч. 1 ст. 195 УК РФ ("Неправомерные действия при банкротстве").