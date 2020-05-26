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Дело историка Олега Соколова

Суд Петербурга отклонил жалобу на арест историка Соколова по делу об убийстве

Обвиняемый останется в СИЗО до 23 сентября

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая. /ТАСС/. Санкт-Петербургский городской суд отклонил жалобу защиты на арест историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки. Об этом журналистам сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

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"Суд апелляционной инстанции постановление Октябрьского районного суда оставил без изменения, жалобу - без удовлетворения. Соколов остается в СИЗО до 23 сентября", - сказано в сообщении пресс-службы.

Историк Соколов участвовал в рассмотрении жалобы по видео-конференц-связи. Его защитник Александр Почуев просил изменить меру пресечения на домашний арест, мотивировав это ситуацией, связанной с коронавирусом, а также невозможностью Соколова встречаться с родителями.

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