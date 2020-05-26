Двор жилого дома в Петербурге залило горячей водой из-за аварии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая. /ТАСС/. Двор жилого дома на улице Туристской в Санкт-Петербурге залило горячей водой после прорыва в тепловой камере. Как сообщили ТАСС в пресс-службе городского предприятия "Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга" (ГУП ТЭК СПб), на месте уже работают специалисты.

"Сообщение о технологическом нарушении с выходом теплоносителя на поверхность по адресу Туристская, 18 к. 1 поступило на центральный диспетчерский пульт ТЭКа в 11:20 26 мая. Аварийная бригада была на месте уже через 25 минут", - сообщили в пресс-службе.

Очевидцы инцидента выложили в соцсети видео, на которых видно, что горячей водой залило двор жилого дома, где были припаркованы автомобили. Двор заволокло паром.

В пресс-службе ГУП ТЭК пояснили, что дефект уже локализован. "Информации о пострадавших и причинении вреда третьим лицам на данный момент нет", - говорится в сообщении.

В учреждении заверили, что на месте ЧП предприняты все меры безопасности, ремонт постараются завершить в короткие сроки. "На потребителях работы не отразятся", - заключили в пресс-службе.