В Орловской области возбудили дело из-за вспышки коронавируса в доме ветеранов

ОРЕЛ, 26 мая. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили после вспышки коронавирусной инфекции в Крупышенском доме ветеранов в Дмитровском районе Орловской области, где среди заразившихся четыре сотрудника и 22 постояльца. Об этом во вторник сообщает пресс-служба следственного управления СК по региону.

"Возбуждено уголовное дело по факту массового заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19 сотрудников и постояльцев Крупышенского дома ветеранов. Предварительно установлено, что в мае 2020 года в "Центре социального обслуживания населения Дмитровского района" выявлен очаг заражения COVID-19. В числе заболевших четыре сотрудника и 22 постояльца заведения", - говорится в сообщении. Следователи квалифицировали произошедшее как нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание граждан.

Дело возбудили по материалам прокурорской проверки, которая выявила, что распространение коронавируса стало возможным из-за несоблюдения в учреждении санитарно-эпидемиологических правил в период режима повышенной готовности, уточнили в региональной прокуратуре.

В Орловской области к 26 мая выявлено 1942 заразившихся коронавирусом, в Дмитровском районе число заболевших достигло 42. Выздоровели 953 человека, умерли 23.