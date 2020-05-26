Вместе с тренером бойца ММА задержаны еще четверо подозреваемых в убийстве бизнесмена

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Следователи задержали еще четверых подозреваемых в убийстве директора торгового центра в Подмосковье вместе с тренером бойца смешанного стиля (ММА) Магомеда Исмаилова Владимиром Осия.

"При отработке непосредственных исполнителей убийства, следствием установлен круг подозреваемых, в который вошли пять мужчин в возрасте от 32 до 44 лет, - сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий. - Следователи устанавливают роли каждого из пяти задержанных, решается вопрос о наличии оснований для предъявления им обвинений, избрании меры пресечения".

В ходе обысков у подозреваемых обнаружили пистолет с глушителем и патроны, из которого, предположительно, был застрелен предприниматель. Также найден мотоцикл, на котором исполнители прибыли и затем скрылись с места убийства.

Ранее источник в силовых структурах сообщил ТАСС, что Осия и еще три фигуранта дела были задержаны после того, как на них были даны показания.

4 июня 2019 года в поселке Поварово неизвестный не менее трех раз выстрелил из пистолета в 60-летнего директора торгового центра в Солнечногорском районе Подмосковья Николая Леонова, когда он заходил в помещение магазина. Потерпевший скончался на месте. В кратчайшие сроки правоохранителям удалось установить и задержать 56-летнюю супругу директора ТЦ, причастную к совершению преступления. Ей предъявлено обвинение в организации убийства и незаконном обороте оружия (ч. 2 ст. 105 и ч. 2 ст. 222 УК РФ), она арестована.

Осия - заслуженный тренер России. В 2019 году национальная команда страны по ММА под его руководством выиграла чемпионат мира.