Суд продлил арест обвиняемым в злоупотреблении полномочиями генералам МВД

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Басманный суд Москвы продлил до 1 сентября арест бывшим заместителям начальника следственного департамента МВД РФ Александру Краковскому и Александру Бирюкову, которые вместе со следователем по особо важным делам МВД Александром Брянцевым проходят по делу о злоупотреблении полномочиями при смягчении меры пресечения бизнесмену Альберту Худояну. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Басманный районный суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил меру пресечения обвиняемым на три месяца, то есть до 1 сентября 2020 года. В удовлетворении ходатайств стороны защиты об изменении Брянцеву, Краковскому и Бирюкову меры пресечения на иную, не связанную с содержанием под стражей, отказано", - сказала пресс-секретарь суда Ирина Морозова.

Уголовное дело в отношении генералов юстиции Краковского и Бирюкова, а также следователя Брянцева было возбуждено по материалам Главного управления собственной безопасности МВД председателем СК РФ Александром Бастрыкиным 1 апреля, на следующий день фигуранты были задержаны сотрудниками ФСБ и допрошены. После этого им было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями лицом, занимающим государственную должность, повлекшее тяжкие последствия"), а 3 апреля Басманный суд арестовал их до 1 июня. 25 мая стало известно, что генералы уволены со службы в органах внутренних дел.

По данным следствия, Краковский и Бирюков ввели в заблуждение замглавы МВД Александра Романова и оказали содействие в переводе владельца компании "Оптима девелопмент" Альберта Худояна, обвиняемого в мошенничестве на 3,75 млрд рублей, из СИЗО под домашний арест. Для этого дело бизнесмена, изначально расследовавшееся московской полицией, было передано в вышестоящий следственный орган - управление по расследованию организованной преступной деятельности следственного департамента МВД РФ. Защита бизнесмена считает изменение меры пресечения Худояну обоснованным и настаивает на отсутствии сговора между своим подзащитным и полицейскими.