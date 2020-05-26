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Следствие требует ареста троих подозреваемых в участии в перестрелке на юге Москвы

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Следствие требует арестовать участников перестрелки на Каширском шоссе в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Чертановского суда столицы, который рассмотрит вопрос об избрании меры пресечения подозреваемым.

"В суд поступили ходатайства на избрание меры пресечения в виде заключения под стражу Евлампьеву Максиму, Титенку Герману Валерьевичу и Русанову Вадиму. Все подозреваются по ч. 3 ст. 30; ч. 2 ст. 105 (покушение на убийство двух и более лиц), ст. 222 (незаконное хранение оружия), ст. 213 УК РФ ("Хулиганство")", - сказали в пресс-службе.

 

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