Следствие требует ареста троих подозреваемых в участии в перестрелке на юге Москвы

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Следствие требует арестовать участников перестрелки на Каширском шоссе в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Чертановского суда столицы, который рассмотрит вопрос об избрании меры пресечения подозреваемым.

"В суд поступили ходатайства на избрание меры пресечения в виде заключения под стражу Евлампьеву Максиму, Титенку Герману Валерьевичу и Русанову Вадиму. Все подозреваются по ч. 3 ст. 30; ч. 2 ст. 105 (покушение на убийство двух и более лиц), ст. 222 (незаконное хранение оружия), ст. 213 УК РФ ("Хулиганство")", - сказали в пресс-службе.