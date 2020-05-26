Суд арестовал первого предполагаемого участника перестрелки на Каширском шоссе в Москве

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Чертановский суд Москвы во вторник арестовал на срок до 24 июля первого предполагаемого участника перестрелки на Каширском шоссе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Титенку Герману Валерьевичу. Он подозревается по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 ("Покушение на убийство двух и более лиц"), ст. 222 ("Незаконное хранение оружия"), ст. 213 ("Хулиганство") УК РФ. Он арестован до 24 июля", - сказали в пресс-службе.

В ходе заседания по избранию меры пресечения подозреваемый вину в инкриминируемом преступлении не признал.

В минувшее воскресенье на территории автостоянки рядом с ЖК "Ясный" произошла перестрелка. Ее участники скрылись на нескольких автомобилях. Для их розыска был объявлен план "Перехват". Следственный комитет по подозрению в совершении этого преступления задержал троих подозреваемых, еще более 15 участников и очевидцев конфликта были допрошены.

По предварительным данным, стрельба велась из травматических пистолетов и охотничьих ружей "Сайга" и "Вепрь". Всего были ранены два человека. Главное следственное управление СК по Москве возбудило уголовное дело по трем статьям УК РФ: ч. 3 ст. 30 ст. 105 ("Покушение на убийство"), ст. 222 ("Незаконный оборот оружия") и ст. 213 ("Хулиганство").

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