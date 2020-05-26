Рассмотрение дела историка Соколова из-за пандемии перенесли в городской суд Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая. /ТАСС/. Рассмотрение уголовного дела в отношении историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки, перенесено из Октябрьского районного суда в Санкт-Петербургский городской суд из-за ситуации, связанной с коронавирусом. Об этом журналистам сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

"Октябрьским районным судом Санкт-Петербурга было принято решение о переносе рассмотрения уголовного дела в отношении Олега Соколова в Санкт-Петербургский городской суд. Процесс перенесен в связи с общественным интересом и большим количеством слушателей, желающих присутствовать при рассмотрении данного уголовного дела. Кроме того, в Санкт-Петербургском городском суде больше возможностей для проведения судебного заседания с соблюдением всех требований безопасности в условиях введенных запретов и ограничений в целях противодействия распространению новой коронавирусной инфекции", - сказано в сообщении пресс-службы.

Судебное заседание назначено на 9 июня. В пресс-службе добавили, что также будет организована интернет-трансляция на сайте горсуда. Слушатели будут допущены в процесс только в том случае, если с 1 июня режим работы Санкт-Петербургского городского суда изменится соответствующим образом. Ранее объединенная пресс-служба судов Петербурга напоминала, что до 31 мая слушатели в здания судов города не допускаются ввиду режима повышенной готовности в городе.

26 мая Санкт-Петербургский городской суд отклонил жалобу защиты на арест Соколова. Он остается в СИЗО до 23 сентября.