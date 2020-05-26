Самолет Москва - Пермь подал сигнал тревоги из-за угрозы взрыва

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Самолет, следующий рейсом из Шереметьево в Пермь, подал сигнал тревоги из-за угрозы взрыва. Об этом ТАСС сообщил источник в авиационных службах.

"Самолет, вылетевший в 14:23 мск из Шереметьево в Пермь, во время полета подал сигнал тревоги. По предварительным данным, неизвестный сообщил о "минировании" самолета", - сказал собеседник агентства.

Сейчас самолет готовится к посадке в пункте назначения. После посадки кинологи проверят воздушное судно на наличие взрывных устройств.

23 мая в Москве сообщалось об угрозе взрыва в аэропорту Шереметьево. 20 мая были "заминированы" аэропорты Шереметьево и Домодедово и все самолеты на их стоянках. Ни один из объектов не эвакуировался, они работали в штатном режиме. Все угрозы оказались ложными.

Сообщения об угрозах взрывов на бортах самолетов поступают почти ежедневно с 3 марта. За это время были "заминированы" более 100 рейсов. Как отмечал источник в силовых структурах, неизвестные рассылают анонимные сообщения, в которых вымогают биткойны, угрожая продолжить "минирование" самолетов, зданий судов, магазинов, аэропортов, авиакомпаний.