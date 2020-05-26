Зампрокурора Волгограда арестовали по подозрению в покушении на получение взятки

ВОЛГОГРАД, 26 мая. /ТАСС/. Центральный районный суд Волгограда во вторник избрал меру пресечения заместителю прокурора областного центра Дмитрию Ведищеву в виде ареста на 1 месяц 29 дней, сообщили ТАСС в суде.

"Сегодня суд по ходатайству следователя избрал меру пресечения заместителю прокурора Волгограда, подозреваемому в покушении на получение взятки, на 1 месяц 29 дней в виде заключения под стражу до 24 июля", - сказала представитель суда.

Заместитель прокурора Волгограда Дмитрий Ведищев, задержанный в понедельник сотрудниками правоохранительных органов, подозревается в покушении на получение взятки в размере 3 млн рублей, сообщил ТАСС накануне источник в силовых структурах. Ведищеву также вменяется превышение должностных полномочий и посредничество во взяточничестве, добавил собеседник агентства.

По данным источника, в отношении Ведищева возбуждено уголовное дело, которое связано с интересами волгоградского бизнесмена. Заместителю прокурора вменяется совершение преступлений по ч. 3 ст. 30, ст. 290 УК РФ ("Покушение на получение взятки"), ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий") и статье 291.1 УК РФ ("Посредничество во взяточничестве").

Официальными комментариями органов следствия ТАСС пока не располагает.